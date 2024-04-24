В Харькове после ночного удара России шестеро пострадавших. Появились фото с места

Фото: Офис генпрокурора

Российские оккупанты нанесли два удара по Харькову, в результате чего ранения получили шесть человек. Офис генерального прокурора опубликовал фото с места.

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Около 00:30 в Шевченковском районе Харькова произошло попадание двух ракет на территорию жилого комплекса. По предварительным данным прокуратуры Россия атаковала город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области.

В результате очередной российской атаки пострадали трое мужчин 33, 45, 53 лет и столько же женщин 24, 45, 54 лет.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в общей сложности повреждено 568 окон и 33 автомобиля в Шевченковском районе.

"Попадание С-300 в землю, в результате чего повреждены остекление и наружная отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых домов, газовая магистраль", – добавил он.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: Суспильне Харьков

Фото: Суспильне Харьков

Фото: Суспильне Харьков

22 апреля 2024 года оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.

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