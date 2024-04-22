В Харькове гремели взрывы: Россия целилась по инфраструктурному объекту

Днем 22 апреля Россия в очередной раз атаковала Харьков

Харьков (Фото - сайт горсовета)

Днем 22 апреля в Харькове раздаются взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"В Харькове очень громко. Будете осторожны", – написал мэр в 16:37.

Тревога в Харьковской области объявлена с 14:55.

В 16:51 Терехов сообщил, что россияне целились по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В 16:58 глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение этого часа, кроме Харькова, РФ нанесла удары по трем населенным пунктам области.

В Волчанске управляемая авиабомба попала на территорию недействующего мясокомбината.

В селе Слобожанское Харьковского района попадание было на открытую территорию. Информация по разрушениям уточняется.

В городе Дергачи также удар был по открытой территории. На эту минуту – без пострадавших.

20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.

Вечером 21 апреля в пригороде Харькова раздался взрыв, 19-летний мужчина получил ранения.

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