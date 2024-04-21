В пригороде Харькова раздался взрыв. По меньшей мере один человек ранен
Вечером 21 апреля в пригороде Харькова раздался взрыв, мэр города Игорь Терехов заявил, что один человек, предварительно, получил ранения.
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"В Харькове был слышен взрыв. Предварительно – на окраине города. По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший", – написал он.
В 20:15 в Харькове была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом управляемых авиационных бомб.
В 20:43 был отбой.
- 20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.
- 21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего были ранены четыре человека: трое мужчин и женщина.
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