В пригороде Харькова раздался взрыв. По меньшей мере один человек ранен

Харьков (Иллюстративное фото)

Вечером 21 апреля в пригороде Харькова раздался взрыв, мэр города Игорь Терехов заявил, что один человек, предварительно, получил ранения.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Харькове был слышен взрыв. Предварительно – на окраине города. По информации, требующей уточнения, есть минимум один пострадавший", – написал он.

В 20:15 в Харькове была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом управляемых авиационных бомб.

В 20:43 был отбой.

20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.

21 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего были ранены четыре человека: трое мужчин и женщина.

Смотрите также: Появились фото последствий российского ракетного удара по Одессе