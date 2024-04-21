В Одессе во время тревоги раздался взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики

В Одессе во время тревоги раздался взрыв. Воздушные силы перед этим предупредили об угрозе баллистики

Одесса (Фото: EPA / IGOR TKACHENKO)

В Одессе в воскресенье, 21 апреля, раздался взрыв во время воздушной тревоги, сообщил корреспондент LIGA.net.

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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили, что в областях, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.



Два дня назад россияне атаковали порт "Южный" возле Одессы. Тогда целью стали два терминала по перевалке агропродукции, один из которых принадлежит сингапурской Дельта Уилмар.



Министерство инфраструктуры сообщило, что это была 39-я атака по портам Одесской области.

В результате другого ракетного удара по Одессе днем 20 апреля возникли пожары в частном секторе, были разрушены жилые дома.



