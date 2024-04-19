Одесса. Россия днем атаковала два терминала порта Южный – крупнейшего в Украине

Днем 19 апреля были атакованы два терминала в порту Южный, специализирующиеся на перевалке агропродукции

Порт Южный (Фото: Прессслужба порта)

Днем 19 апреля российская оккупационная армия нанесла удар по Одессе, нанеся ущерб порту Южный, агропродукция из которого должна была экспортироваться в страны Африки и Азии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, впоследствии подтвердившийся в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

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По словам главы государства, несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские.

В ведомстве уточнили, что были атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции.

"Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Уилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более $300 млн инвестиций и около 1000 рабочих мест", – говорится в сообщении.

В октябре 2023 порт Южный, входной флот к которому с весны 2023 блокировала Россия, успешно принял под загрузку первые два судна.

14 апреля 2024 года оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили защитники из зенитной ракетной Одесской бригады.

Утром 17 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области.

Днем 19 апреля россияне ударили по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего был ранен мужчина.

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