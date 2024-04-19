Одесса. Россия днем атаковала два терминала порта Южный – крупнейшего в Украине
Днем 19 апреля российская оккупационная армия нанесла удар по Одессе, нанеся ущерб порту Южный, агропродукция из которого должна была экспортироваться в страны Африки и Азии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, впоследствии подтвердившийся в министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
По словам главы государства, несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские.
В ведомстве уточнили, что были атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции.
"Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Уилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более $300 млн инвестиций и около 1000 рабочих мест", – говорится в сообщении.
В октябре 2023 порт Южный, входной флот к которому с весны 2023 блокировала Россия, успешно принял под загрузку первые два судна.
- 14 апреля 2024 года оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили защитники из зенитной ракетной Одесской бригады.
- Утром 17 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области.
- Днем 19 апреля россияне ударили по припортовой инфраструктуре Одессы, в результате чего был ранен мужчина.
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