Одеса. Росія вдень атакувала два термінали порту Південний – найбільшого в Україні

Вдень 19 квітня було атаковано два термінали в порту Південний, які спеціалізуються на перевалці агропродукції

Порт Південний (Фото: Пресслужба порту)

Вдень 19 квітня російська окупаційна армія завдала удару по Одесі, завдавши шкоди порту Південний, агропродукція з якого мала йти на експорт до країн Африки та Азії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, згодом підтвердили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

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За словами глави держави, кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські.

У відомстві уточнили, що в порту Південний було атаковано два термінали, які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

"Один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року і володіє також кількома заводами з перероблення агропродукції. Це понад $300 млн інвестицій і майже 1000 робочих місць", – йдеться у повідомленні.

У жовтні 2023 року порт Південний, вхідний флот до якого з весни 2023 року блокувала Росія, успішно прийняв під завантаження перші два судна.

14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили захисники із зенітної ракетної Одеської бригади.

Зранку 17 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області.

Вдень 19 квітня росіяни вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого було поранено чоловіка.

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