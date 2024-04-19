Одеса. Росія вдень атакувала два термінали порту Південний – найбільшого в Україні
Вдень 19 квітня російська окупаційна армія завдала удару по Одесі, завдавши шкоди порту Південний, агропродукція з якого мала йти на експорт до країн Африки та Азії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, згодом підтвердили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
За словами глави держави, кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські.
У відомстві уточнили, що в порту Південний було атаковано два термінали, які спеціалізуються на перевалці агропродукції.
"Один із терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року і володіє також кількома заводами з перероблення агропродукції. Це понад $300 млн інвестицій і майже 1000 робочих місць", – йдеться у повідомленні.
У жовтні 2023 року порт Південний, вхідний флот до якого з весни 2023 року блокувала Росія, успішно прийняв під завантаження перші два судна.
- 14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили захисники із зенітної ракетної Одеської бригади.
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