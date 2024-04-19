Унаслідок атаки Росії на Одесу пошкоджено припортову інфраструктуру, є поранений

Про наслідки удару окупантів по Одесі повідомив голова ОВА Олег Кіпер

Одеса (Фото: Pexels/Антон Мішарін)

Після обіду 19 квітня в Одесі прогриміли вибухи, Повітряні сили попереджали про пуски балістики з тимчасово окупованого Криму. Згодом місцева влада заявила про пошкодження припортової інфраструктури й пораненого.

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"Є пошкодження припортової інфраструктури. Зараз відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", – написав глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Раніше співрозмовник LIGA.net повідомляв про кілька вибухів, що пролунали в місті. Перший, за його даними, прогримів о 13:40, другий і третій – через 10-20 хвилин.

Журналісти Суспільне Одеса публікували фото чорного диму, що здіймався після вибухів.

Зранку ворог вдарив протикорабельною ракетою Х-22 по Дніпру, внаслідок чого загинули чоловік і жінка, ще 24 людини отримали поранення.

Фото: Суспільне Одеса

14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили захисники із зенітної ракетної Одеської бригади.

Зранку 17 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області.

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