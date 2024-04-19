Ранковий удар по Дніпру: 35 людей постраждали, семеро загинули – фото наслідків

19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці

Дніпро (Фото: Telegram)

У Дніпрі, внаслідок російського ракетного удару, кількість постраждалих зросла з 35 людей, в Синельниківському районі – вже семеро постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"У Дніпрі число постраждалих зросло до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи", – розповів він.

Дніпро (Фото: Telegram)

Дніпро (Фото: Telegram)

За уточненими даними, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини й торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто.

Дніпро (Фото: Telegram)

Дніпро (Фото: Telegram)

За даними Лисака, у Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель – там семеро людей зазнали поранень. Також знищена сонячна електростанція, понівечене підприємство.

ОНОВЛЕНО О 16:22. За даними Лисака, рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки, ще одну людину шукають. Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області – семеро загиблих й 35 постраждалих.

19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.

Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки по місту загинули дві людини. Ще 15 цивільних отримали поранення.

Очільник міста Філатов повідомив, що окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній в Дніпрі ракетою X-22, яка призначена для знищення авіаносців.

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