Ранковий удар по Дніпру: 35 людей постраждали, семеро загинули – фото наслідків

Ранковий удар по Дніпру: 35 людей постраждали, семеро загинули – фото наслідківоновлено
У Дніпрі, внаслідок російського ракетного удару, кількість постраждалих зросла з 35 людей, в Синельниківському районі – вже семеро постраждалих. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У Дніпрі число постраждалих зросло до 24 людей. У найбільш пошкодженому будинку продовжуються аварійно-пошукові роботи", – розповів він.
За уточненими даними, пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини й торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто.
За даними Лисака, у Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель – там семеро людей зазнали поранень. Також знищена сонячна електростанція, понівечене підприємство.
ОНОВЛЕНО О 16:22. За даними Лисака, рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дніпрі тіло жінки, ще одну людину шукають. Тепер, за уточненою інформацією, загалом по області – семеро загиблих й 35 постраждалих.
- 19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки по місту загинули дві людини. Ще 15 цивільних отримали поранення.
- Очільник міста Філатов повідомив, що окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній в Дніпрі ракетою X-22, яка призначена для знищення авіаносців.
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