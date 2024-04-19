Удар по Днепру: 24 человека пострадали, повреждена гражданская инфраструктура – фото
В Днепре, в результате российского ракетного удара, количество пострадавших возросло с 16 до 24 человек, в Синельниковском районе – уже семь пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В Днепре число пострадавших возросло до 24 человек. В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-поисковые работы", – рассказал он.
По уточненным данным, повреждены еще пять многоэтажек, два частных дома, три учебных заведения, семь административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти полсотни автомобилей.
По данным Лысака, в Синельниковском районе разбиты более 60 частных домов – там семь человек получили ранения. Также уничтожена солнечная электростанция, изуродовано предприятие.
- 19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.
- Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что в результате российской атаки по городу погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения.
- Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, которая предназначена для уничтожения авианосцев.
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