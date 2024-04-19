Удар по Днепру: 24 человека пострадали, повреждена гражданская инфраструктура – фото

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: в результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

Днепр (Фото: Telegram)

В Днепре, в результате российского ракетного удара, количество пострадавших возросло с 16 до 24 человек, в Синельниковском районе – уже семь пострадавших. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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"В Днепре число пострадавших возросло до 24 человек. В наиболее поврежденном доме продолжаются аварийно-поисковые работы", – рассказал он.

Днепр (Фото: Telegram)

Днепр (Фото: Telegram)

По уточненным данным, повреждены еще пять многоэтажек, два частных дома, три учебных заведения, семь административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти полсотни автомобилей.

Днепр (Фото: Telegram)

Днепр (Фото: Telegram)

По данным Лысака, в Синельниковском районе разбиты более 60 частных домов – там семь человек получили ранения. Также уничтожена солнечная электростанция, изуродовано предприятие.

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке. Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что в результате российской атаки по городу погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения.

по городу погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения. Глава города Филатов сообщил, что оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, которая предназначена для уничтожения авианосцев.