"Оружие для уничтожения авианосцев". Филатов рассказал, какой ракетой РФ ударила по дому

Последствия удара (Фото: Telegram-канал Сергея Лысака)

Утром 19 апреля оккупанты ударили по многоквартирному дому на пл. Вокзальной в Днепре ракетой X-22, предназначенной для уничтожения авианосцев. Об этом сообщил глава города Борис Филатов.

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По словам мэра Днепра, количество жертв в результате удара может возрасти. 20 апреля в городе объявлен траур по погибшим.

"Уроды снова били по жилому дому ракетой Х-22. Оружием, предназначенным для уничтожения авианосцев. Эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет наибольшую цель, то есть авианосец", – отметил Филатов.

Он заявил, что использовать такие ракеты для обстрелов городов и жилой застройки – это сознательное военное преступление.

Мэр Днепра отметил, что такую же ракету оккупанты использовали для удара по дому на Победе, а также для атаки на торговый центр "Амстор" в Кременчуге.

"Буквально чудо, что количество жертв не измеряется десятками, как когда они убили в Днепре 46 человек, а сравнительно невелико. Но за каждого убитого и искалеченного Россией будет справедливая месть", — подчеркнул Филатов.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, по состоянию на 14:23 число пострадавших возросло до 24 человек.

Он сообщил, что в наиболее поврежденном доме продолжаются аварийные работы. Также повреждены еще пять многоэтажек и два частных дома, три учебных заведения, семь административных и офисное зданий, рынок, магазины, торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти 50 автомобилей.

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар в пятиэтажке.

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил, что в результате российской атаки по городу погибли два человека. Еще 15 гражданских получили ранения.

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