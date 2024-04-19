"Зброя для знищення авіаносців". Мер Дніпра розповів, якою ракетою росіяни вдарили по будинку

Наслідки удару (Фото: Telegram-канал Сергія Лисака)

Вранці 19 квітня окупанти вдарили по багатоквартирному будинку на пл. Вокзальній в Дніпрі ракетою X-22, яка призначена для знищення авіаносців. Про це повідомив очільник міста Борис Філатов.

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За словами мера Дніпра, кількість жертв внаслідок удару може зрости. 20 квітня у місті оголошено траур за загиблими.

"Виродки знову вгатили по житловому будинку ракетою Х-22. Зброєю, що призначена для знищення авіаносців. Ця ракета має інерційну систему наведення та обирає у відкритому океані великий обʼєкт. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль, тобто авіаносець", – зазначив Філатов.

Він заявив, що використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови – це свідомий воєнний злочин.

Мер Дніпра зазначив, що таку саму ракету окупанти використовували для удару по будинку на Перемозі, а також для атаки на торговий центр "Амстор" у Кременчуці.

"Буквально диво, що кількість жертв не вимірюється десятками, як коли вони вбили у Дніпрі 46 осіб, а є порівняно невеликою. Але за кожного вбитого та скаліченого Росією буде справедлива помста", – наголосив Філатов.

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, станом на 14:23 число постраждалих зросло до 24 осіб.

Він повідомив, що у найбільш пошкодженому будинку тривають аварійно-пошукові роботи. Також пошкоджені ще п’ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини, торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже 50 авто.

19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа у п’ятиповерхівці.

Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки по місту загинули дві людини. Ще 15 цивільних отримали поранення.

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