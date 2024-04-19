Ракетний удар по Дніпру. Шестеро постраждалих, виникла пожежа в п’ятиповерхівці

Ракетний удар по Дніпру. Шестеро постраждалих, виникла пожежа в п’ятиповерхівцідоповнено
Вранці 19 квітня під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена через запуск ворожих ракет, у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомило Суспільне.
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О 04:27 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про ракетну небезпеку для східних областей. О 04:56 та 05:03 ПС повідомили про ракети в напрямку Дніпра.
О 05:11 Суспільне повідомило, що вмісті пролунав вибух. О 05:14 та 05:20 у Дніпрі знову було чути звуки вибухів.
Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав, що Дніпро знаходиться під ракетним обстрілом.
"Наші захисники неба працюють. Перебувайте у безпечних місцях до кінця повітряної тривоги", – зазначив він.
ДОПОВНЕНО О 06:24. За даними Лисака, внаслідок російської атаки у Дніпрі виникла пожежа в п’ятиповерховому будинку, він частково зруйнований. Під завалами можуть бути люди. Відомо про шість постраждалих.
- Ввечері 14 квітня РФ запустила крилату ракету по Дніпру – її вдалося збити. Через падіння уламків ракети пошкоджені приватні будинки, є постраждалі.
- У ніч проти 15 квітня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджень зазнав інфраструктурний об’єкт, люди не постраждали.
- Вранці 18 квітня Росія атакувала Дніпро балістикою. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків, виникли пожежі.
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