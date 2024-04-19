Ракетний удар по Дніпру. Шестеро постраждалих, виникла пожежа в п’ятиповерхівці

Очільник Дніпропетровської ОВА Лисак повідомив, що під завалами можуть бути люди

Дніпро (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вранці 19 квітня під час масштабної повітряної тривоги, яка була оголошена через запуск ворожих ракет, у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомило Суспільне.

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О 04:27 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про ракетну небезпеку для східних областей. О 04:56 та 05:03 ПС повідомили про ракети в напрямку Дніпра.

О 05:11 Суспільне повідомило , що вмісті пролунав вибух. О 05:14 та 05:20 у Дніпрі знову було чути звуки вибухів.

Згодом очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак написав , що Дніпро знаходиться під ракетним обстрілом.