Удар по Чернігову. Кількість жертв зросла до 14, понад 60 людей поранені

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста

Чернігів (Фото: Telegram)

Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван повідомив, що кількість жертв внаслідок ракетного удару по Чернігову знову зросла, 14 людей загинуло. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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Він заявив, що понад 60 людей зазнали поранень різного ступеня, серед них троє дітей.

"Госпіталізовано кілька десятків дітей у лікарні міста Чернігова, всім їм надається відповідна допомога", – повідомив він.

Пошуково-рятувальні роботи у Чернігові тривають. За словами Подорвана, є безвісти зниклі люди, які поки не виходять на зв'язок. Він зазначив, що відомо, що ті люди були неподалік від місця "прильоту".

"Є надія, що когось ще вдасться знайти", – зазначив він.

Національна поліція повідомила, що внаслідок атаки загинула 25-річна пані лейтенант поліції Аліна Миколаєць.

Аліна Миколаєць (Фото: Національна поліція)

"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова. Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року", – зазначили у правоохоронному органі.

17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.

За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.

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