Удар по Чернігову. Кількість жертв зросла до 14, понад 60 людей поранені
Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван повідомив, що кількість жертв внаслідок ракетного удару по Чернігову знову зросла, 14 людей загинуло. Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Він заявив, що понад 60 людей зазнали поранень різного ступеня, серед них троє дітей.
"Госпіталізовано кілька десятків дітей у лікарні міста Чернігова, всім їм надається відповідна допомога", – повідомив він.
Пошуково-рятувальні роботи у Чернігові тривають. За словами Подорвана, є безвісти зниклі люди, які поки не виходять на зв'язок. Він зазначив, що відомо, що ті люди були неподалік від місця "прильоту".
"Є надія, що когось ще вдасться знайти", – зазначив він.
Національна поліція повідомила, що внаслідок атаки загинула 25-річна пані лейтенант поліції Аліна Миколаєць.
"Вона перебувала вдома на лікарняному, коли ворог завдав ракетного удару по густонаселеному житловому району Чернігова. Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління Аліна Миколаєць служила в поліції з червня 2023 року", – зазначили у правоохоронному органі.
- 17 квітня російські війська завдали трьох ракетних ударів по Чернігову: ракети поцілили майже по центру міста.
- За словами виконувача обов'язків мера Чернігова Ломаки, удар припав по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури Чернігова.
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