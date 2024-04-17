Удар по Чернигову. Число жертв возросло до 14, более 60 человек ранены

17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.

Чернигов (Фото: Telegram)

Советник начальника Черниговской ОГА Андрей Подорван сообщил, что количество жертв в результате ракетного удара по Чернигову снова возросло, 14 человек погибло. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Он заявил, что более 60 человек получили ранения различной степени, среди них трое детей.

"Госпитализированы несколько десятков детей в больницы города Чернигова, всем им оказывают соответствующую помощь", – сообщил он.

Поисково-спасательные работы в Чернигове продолжаются. По словам Подорвана, есть без вести пропавшие люди, которые пока не выходят на связь. Он отметил, что известно, что те люди были неподалеку от места "прилета".

"Есть надежда, что кого-то еще удастся найти", – отметил он.

Национальная полиция сообщила , что в результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции Алина Миколаец.

Алина Николаевец (Фото: Национальная полиция)

"Она находилась дома на больничном, когда враг нанес ракетный удар по густонаселенному жилому району Чернигова. Инспектор отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления Алина Миколаец служила в полиции с июня 2023 года", – отметили в правоохранительном органе.

17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города.

три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города. По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Ломаки, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.