ПВО для Украины. Зеленский заявил: Украина хочет созвать заседание Совета Украина – НАТО

Президент государства подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами для того, чтобы получить больше помощи

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина запросит созыв заседания Совета Украина — НАТО, которое будет посвящено противовоздушной обороне. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Зеленского, на этом заседании должны обсудить защиту неба над Украиной, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет.

Президент государства подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами для того, чтобы получить больше помощи и "достичь настоящего равенства в защите от террора" в Украине и других частях мира.

"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, – разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "шахеды" и баллистика... О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора", – подытожил Зеленский.

16 апреля высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил , что дешевле купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, чем восстанавливать Трипольскую электростанцию, которую разрушила Россия.

11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской ТЭС в результате атаки РФ, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

в результате атаки РФ, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Россия во время воздушной атаки 11 апреля запустила по Трипольской тепловой электростанции 11 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила первые семь, а потом просто закончились ракеты для защиты станции.