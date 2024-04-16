ПВО для Украины. Зеленский заявил: Украина хочет созвать заседание Совета Украина – НАТО
Украина запросит созыв заседания Совета Украина — НАТО, которое будет посвящено противовоздушной обороне. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, на этом заседании должны обсудить защиту неба над Украиной, поставки ПВО, соответствующих систем и ракет.
Президент государства подчеркнул, что Украина ежедневно работает с партнерами для того, чтобы получить больше помощи и "достичь настоящего равенства в защите от террора" в Украине и других частях мира.
"За эти два дня мы уже чего только не слышали. О разных конфликтах – здесь, в Европе, и на Ближнем Востоке, – разные уровни угроз, разное воздушное пространство. Хотя одинаковые "шахеды" и баллистика... О разных угрозах эскалации. Но разве жизни человеческие разные, разве разное достоинство у людей? Нет. Все равно каждую жизнь мы ценим. Должны ценить. Должны защищать на одном уровне от террора", – подытожил Зеленский.
16 апреля высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что дешевле купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, чем восстанавливать Трипольскую электростанцию, которую разрушила Россия.
- 11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской ТЭС в результате атаки РФ, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
- Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Россия во время воздушной атаки 11 апреля запустила по Трипольской тепловой электростанции 11 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила первые семь, а потом просто закончились ракеты для защиты станции.
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