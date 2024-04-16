ППО для України. Зеленський заявив, що Україна хоче скликати засідання Ради Україна – НАТО

Президент держави наголосив, що Україна щодня працює з партнерами для того, щоб отримати більше допомоги

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО, яке буде присвячене протиповітряній обороні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, на цьому засіданні мають обговорити захист неба над Україною, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Президент держави наголосив, що Україна щодня працює з партнерами для того, щоб отримати більше допомоги та "досягти справжньої рівності у захисті від терору" в Україні та інших частинах світу.

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти — тут, у Європі, і на Близькому Сході, — різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору", — підсумував Зеленський.

16 квітня високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дешевше купити американські системи протиповітряної оборони Patriot, ніж відновлювати Трипільську електростанцію, яку зруйнувала Росія.

11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської ТЕС унаслідок атаки РФ, ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що Росія під час повітряної атаки 11 квітня запустила по Трипільській тепловій електростанції 11 ракет. Українська протиповітряна оборона збила перші сім, а потім просто закінчилися ракети для захисту станції.

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