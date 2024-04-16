ППО для України. Зеленський заявив, що Україна хоче скликати засідання Ради Україна – НАТО
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО, яке буде присвячене протиповітряній обороні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, на цьому засіданні мають обговорити захист неба над Україною, постачання ППО, відповідних систем і ракет.
Президент держави наголосив, що Україна щодня працює з партнерами для того, щоб отримати більше допомоги та "досягти справжньої рівності у захисті від терору" в Україні та інших частинах світу.
"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти — тут, у Європі, і на Близькому Сході, — різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору", — підсумував Зеленський.
16 квітня високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дешевше купити американські системи протиповітряної оборони Patriot, ніж відновлювати Трипільську електростанцію, яку зруйнувала Росія.
- 11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської ТЕС унаслідок атаки РФ, ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
- Президент Володимир Зеленський розповів про те, що Росія під час повітряної атаки 11 квітня запустила по Трипільській тепловій електростанції 11 ракет. Українська протиповітряна оборона збила перші сім, а потім просто закінчилися ракети для захисту станції.
Читайте також: "Влучно, але обмежено. Поки що". Трипільську ТЕС зруйнували ракетами Х-69 – чому це погано