Боррель про відновлення зруйнованих Росією українських ТЕС: Дешевше купити системи Patriot

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що дешевше купити американські системи протиповітряної оборони Patriot, ніж відновлювати Трипільську електростанцію, яку зруйнувала Росія. Про це він повідомив в інтерв’ю виданню Le Monde.

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"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", – акцентував глава дипломатії ЄС.

Боррель вважає, що немає сенсу порівнювати зусилля, які докладають Франція, Німеччина чи інша країна ЄС – важливо сформувати спільну позицію.

"Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять", – заявив він.

11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської ТЕС унаслідок атаки РФ, ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Президент Володимир Зеленський розповів про те, що Росія під час повітряної атаки 11 квітня запустила по Трипільській тепловій електростанції 11 ракет. Українська протиповітряна оборона збила перші сім, а потім просто закінчилися ракети для захисту станції.

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