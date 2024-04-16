Боррель о восстановлении разрушенных РФ украинских ТЭС: Дешевле купить системы Patriot

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что дешевле купить американские системы противовоздушной обороны Patriot, чем восстанавливать Трипольскую электростанцию, которую разрушила Россия. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde.

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"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", – акцентировал глава дипломатии ЕС.

Боррель считает, что нет смысла сравнивать усилия, которые прилагают Франция, Германия или другая страна ЕС – важно сформировать общую позицию.

"Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма состоит из очень разных понятий", – заявил он.

11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской ТЭС в результате атаки РФ, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

в результате атаки РФ, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Россия во время воздушной атаки 11 апреля запустила по Трипольской тепловой электростанции 11 ракет. Украинская противовоздушная оборона сбила первые семь, а потом просто закончились ракеты для защиты станции.