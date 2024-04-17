Россия трижды ударила по Чернигову, есть погибшие и раненые: детали от городских властей

Чернигов. Иллюстративное изображение (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

17 апреля российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову: ракеты попали почти по центру города. Есть жертвы и много раненых. Об этом сообщают глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.

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"Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, много раненых. Сейчас работают спасатели, наши медики. Оказывают всю необходимую помощь", – сообщил Чаус.

По его словам, уже создан штаб помощи пострадавшим.

По словам Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

"Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших", – констатировал он.

Около 10:00 стало известно о четырех погибших.

"К сожалению, на данный момент информация подтверждена о четырех погибших. Из того, что я вижу, цифра может быть больше, к сожалению. Потому что много еще неисследованных объектов. Есть травмированные, которые обращаются в городские больницы", – отметил он.

Ломако сообщил, что больше всего в больнице пять сообщений о травмированных.

По словам Ломако, в 09:03 три взрыва прогремели в городе, в том числе в густонаселенном районе.

"Прямое попадание в здание социальной инфраструктуры. Это 8-этажное здание. Визуально разрушены элементы стен с шести этажей – с третьего по шестой, и пристройки к нему", – отметил он.

Кроме того, по его информации, повреждены здания, которые находятся рядом – повреждено много автомобилей в этом районе.

Ломако сообщил, что в этом густонаселенном районе социальная городская инфраструктура, а также было много транспорта в это время.

13 апреля россияне прицельно обстреляли гражданское авто на границе Черниговщины – убили человека.