Россияне прицельно обстреляли автомобиль на пограничье Черниговщины – убили человека
Российские оккупанты расстреляли гражданский автомобиль в пограничном – погиб человек, сообщил глава Черниговской обладминистрации Вячеслав Чаус.
"Российские террористы расстреляли гражданский автомобиль в приграничье Новгород-Северского района", – написал он.
Погиб мужчина, везший продовольствие населению, заметил Чаус.
Нацполиция опубликовала подробности: оккупанты прицельно обстреляли гражданский автомобиль жителя Новгорода-Северского.
В результате обстрела машина загорелась, мужчина 1990 года рождения получил смертельные ранения, сообщают правоохранители.
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