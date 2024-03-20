"Схожість" Сумщини з Бахмутом, "наступ" на Київ: РФ пустила ІПСО через проблеми на кордоні – ЦПД
Росія зараз проводить інформаційну кампанію як на українську, так і міжнародну авдиторії, зокрема, щодо "наступу" на Київ, "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів. Це відбувається внаслідок того, що російська армія не може захистити власний кордон від російських добровольців. Про це у коментарі LIGA.net повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Росія зараз проводить кампанію як на українську, так і міжнародну аудиторії. Йдеться про погрози наступу на Київ влітку або восени, погрози захопити Харків. Заклики про готовність дійди до Одеси", – повідомив Коваленко.
Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що зараз загострилася ситуація на Сумщині й росіяни проводять інформаційну кампанію з використанням українськомовних ботів, промороликів у TikTok з прикордонних сіл, де порівнюють ситуацію з Бахмутом.
"Мовляв, влада щось замовчує про Сумщину. Ці наративи ми бачимо, і вони широко розповсюджуються", – пояснив він.
Коваленко наголосив, що мета ворога – відвернути увагу від того, що російська армія не може захистити власний кордон від російських добровольців. Натомість посіяти паніку – це один з епізодів інформаційної кампанії, яку зараз проводить Росії, додав він.
18 березня в коментарі LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області, проте загроза постійно спостерігається – і ситуація відстежується українською стороною, а кордон укріплюється.
- З 12 березня в Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ.
- 18 березня російські добровольчі підрозділи знищили систему радіоелектронної боротьби "Житель" збройних сил загарбників у Бєлгородській області.
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