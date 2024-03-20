"Схожість" Сумщини з Бахмутом, "наступ" на Київ: РФ пустила ІПСО через проблеми на кордоні – ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що ворог зараз хоче посіяти паніку, що є одним із епізодів інформаційної кампанії

Сумщина (Фото: EPA)

Росія зараз проводить інформаційну кампанію як на українську, так і міжнародну авдиторії, зокрема, щодо "наступу" на Київ, "схожості" ситуації на Сумщині та в Бахмуті через загострення обстрілів. Це відбувається внаслідок того, що російська армія не може захистити власний кордон від російських добровольців. Про це у коментарі LIGA.net повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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"Росія зараз проводить кампанію як на українську, так і міжнародну аудиторії. Йдеться про погрози наступу на Київ влітку або восени, погрози захопити Харків. Заклики про готовність дійди до Одеси", – повідомив Коваленко.

Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що зараз загострилася ситуація на Сумщині й росіяни проводять інформаційну кампанію з використанням українськомовних ботів, промороликів у TikTok з прикордонних сіл, де порівнюють ситуацію з Бахмутом.

"Мовляв, влада щось замовчує про Сумщину. Ці наративи ми бачимо, і вони широко розповсюджуються", – пояснив він.

Коваленко наголосив, що мета ворога – відвернути увагу від того, що російська армія не може захистити власний кордон від російських добровольців. Натомість посіяти паніку – це один з епізодів інформаційної кампанії, яку зараз проводить Росії, додав він.

18 березня в коментарі LIGA.net представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області, проте загроза постійно спостерігається – і ситуація відстежується українською стороною, а кордон укріплюється.

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