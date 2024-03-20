Російські повстанці – владі Бєлгородщини: Закликаємо до евакуації місцевих, продовжимо удари

Формування зауважили, що жертви серед цивільних – винятково на совісті російської адміністрації, яка перешкоджає евакуації

Ілюстративний скриншот із відео

Опозиційні панівному режиму російські добровольчі формування опублікували звернення до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова та місцевої влади: закликають перестати прикриватися цивільними та негайно евакуювати людей з усієї території регіону. Триває обмежена воєнна операція добровольців.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та, зокрема, губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися громадянським населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області", – йдеться у повідомленні.

Добровольці зазначають, що їхні удари по військових цілях посилюються, обстріл області фактично не припиняється, а місцеві "продовжують страждати і гинути".

Вони зауважили, що жертви серед цивільних – винятково на совісті російської адміністрації, яка перешкоджає евакуації.

Формування звернулися до губернатора області: закликали "подумати про свій народ" і зберегти життя місцевих, а також зауважили, що він нестиме відповідальність за нові жертви, якщо повної евакуації населення не відбудеться найближчим часом.

Дивіться також: Бої в Росії. Сибірський батальйон показав перестрілку з просуванням у посадці – відео

Читайте також: ГУР: Росія навмисно розганяє про новий наступ на півночі, ситуацію відстежуємо