Російські повстанці – владі Бєлгородщини: Закликаємо до евакуації місцевих, продовжимо удари
Опозиційні панівному режиму російські добровольчі формування опублікували звернення до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова та місцевої влади: закликають перестати прикриватися цивільними та негайно евакуювати людей з усієї території регіону. Триває обмежена воєнна операція добровольців.
"Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області та, зокрема, губернатора В'ячеслава Гладкова припинити прикриватися громадянським населенням та негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області", – йдеться у повідомленні.
Добровольці зазначають, що їхні удари по військових цілях посилюються, обстріл області фактично не припиняється, а місцеві "продовжують страждати і гинути".
Вони зауважили, що жертви серед цивільних – винятково на совісті російської адміністрації, яка перешкоджає евакуації.
Формування звернулися до губернатора області: закликали "подумати про свій народ" і зберегти життя місцевих, а також зауважили, що він нестиме відповідальність за нові жертви, якщо повної евакуації населення не відбудеться найближчим часом.
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- З 12 березня в Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнили від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ.
- 18 березня російські добровольчі підрозділи знищили систему радіоелектронної боротьби "Житель" збройних сил загарбників у Бєлгородській області.
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