ГУР: Росія навмисно розганяє про новий наступ на півночі, ситуацію відстежуємо

Окупанти зосередили близько 19 000 на кордоні з цими областями, кількість не змінилася, зазначили у воєнній розвідці

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Росія навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області, проте загроза постійно спостерігається – і ситуація відстежується українською стороною, а кордон укріплюється. Про це в коментарі LIGA.net заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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За його словами, РФ навмисно запускає хвилю чуток про новий наступ на Сумську та Чернігівську області.

Юсов зазначив, що подібні інформаційні операції вже неодноразово реалізовувалися окупантами навколо теми ймовірного загострення з напрямку Білорусі: "Цього разу мова йде і про Північ".

"З іншого боку, загроза постійно зберігається, тому ситуація відстежується і по формуванню, і передислокації угруповань (На території РФ. – Ред.). Звичайно, ведеться робота з посилення кордону. Тобто жодних несподіванок в даній ситуації не буде", – наголосив представник воєнної розвідки.

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На запитання, чи актуальна інформація про зосередження близько 19 000 військовослужбовців РФ на кордоні Чернігівської та Сумської областей, Юсов відповів, що ситуація не змінювалася.

Він пояснив, що передислокація окремих частин окупантів пов'язана з бойовими діями, які відбуваються в останній тиждень, зокрема, й у Бєлгородській області Росії.

Представник ГУР додав, що з урахуванням бойових дій на території РФ у Бєлгородській і Курській областях загарбники намагаються змістити акцент уваги й поширювати інформацію у своїх інтересах.

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