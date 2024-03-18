ГУР: Россия намеренно разгоняет о новом наступлении на Севере, ситуацию отслеживаем

Оккупанты сосредоточили около 19 000 на границе с этими областями, их количество не изменилось, отметили в военной разведке

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области, однако угроза постоянно наблюдается – и ситуация отслеживается украинской стороной, а граница укрепляется. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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По его словам, РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области.

Юсов отметил, что подобные информационные операции уже неоднократно реализовывались оккупантами вокруг темы вероятного обострения с направления Беларуси: "В этот раз речь идет и о Севере".

"С другой стороны, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и по формированию, и передислокации группировок (На территории РФ. – Ред.). Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет", – подчеркнул представитель военной разведки.

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На вопрос, актуальна ли информация о сосредоточении около 19 000 военнослужащих РФ на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов ответил, что ситуация не изменялась.

Он объяснил, что передислокация отдельных частей оккупантов связана с происходящими в последнюю неделю боевыми действиями, в частности, и в Белгородской области России.

Представитель ГУР добавил, что с учетом боевых действий на территории РФ в Белгородской и Курской областях захватчики пытаются сместить акцент внимания и распространять информацию в своих интересах.

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