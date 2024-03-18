ГУР: Россия намеренно разгоняет о новом наступлении на Севере, ситуацию отслеживаем
Россия намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области, однако угроза постоянно наблюдается – и ситуация отслеживается украинской стороной, а граница укрепляется. Об этом в комментарии LIGA.net заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
По его словам, РФ намеренно запускает волну слухов о новом наступлении на Сумскую и Черниговскую области.
Юсов отметил, что подобные информационные операции уже неоднократно реализовывались оккупантами вокруг темы вероятного обострения с направления Беларуси: "В этот раз речь идет и о Севере".
"С другой стороны, угроза постоянно сохраняется, поэтому ситуация отслеживается и по формированию, и передислокации группировок (На территории РФ. – Ред.). Конечно, ведется работа по усилению границы. То есть никаких неожиданностей в данной ситуации не будет", – подчеркнул представитель военной разведки.
Читайте также: Зеленский: Строим три линии обороны на востоке, юге и севере, ядро армии России уничтожено
На вопрос, актуальна ли информация о сосредоточении около 19 000 военнослужащих РФ на границе Черниговской и Сумской областей, Юсов ответил, что ситуация не изменялась.
Он объяснил, что передислокация отдельных частей оккупантов связана с происходящими в последнюю неделю боевыми действиями, в частности, и в Белгородской области России.
Представитель ГУР добавил, что с учетом боевых действий на территории РФ в Белгородской и Курской областях захватчики пытаются сместить акцент внимания и распространять информацию в своих интересах.
- С 12 марта в России началась новая операция оппозиционных к действующему режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон. Начальник ГУР Кирилл Буданов утверждает, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".
- 16 марта эти подразделения призвали российского диктатора Владимира Путина выйти с ними на связь, "если сохранилось мужество".
- 17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободил от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.
Смотрите также: Бои в России. Сибирский батальон показал перестрелку с продвижением в посадке – видео