Сибірський батальйон, який сформований із росіян та воює на боці України, показав відео бою у посадці на території РФ та повідомив про знищення позиції армії загарбників. У Головному управлінні розвідки зауважували, що батальйон разом з іншими підрозділами опозиційних до Кремля росіян діє на території РФ автономно та незалежно.

"Бій у посадці на території РФ. Розбили позицію путінських посіпак. Кілька днів тому в Інгушетії був жорсткий бій повстанців із кремлівськими спецпризначенцями. Кілька місяців тому повстав Башкортостан. Сьогодні ми б'ємо фашистів на західних кордонах РФ", – написав підрозділ.

У батальйоні вважають, що всередині РФ "достатньо тих", хто має свої рахунки за несправедливість та гноблення, а Росія залишається імперією. 

У повідомленні зазначили, що у такий спосіб показують "шлях до звільнення" як самим росіянам, так і народам, що поневолені Москвою.

Дивіться також: Легіон Свобода Росії та РДК показали відео операції на кордоні. Знищили БТР окупантів

Відео, скоріш за все, знімає командир – він віддає накази. На кадрах бійці ведуть вогонь та рухаються вперед серед дерев.

Коли й де саме відбувається цей бій – не уточнюється. Метадані відео показують, що воно було створено сьогодні близько 16:00. 

Представник воєнної розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода зауважував, що російські формування, зокрема й Сибірський батальйон, діють на території РФ автономно та незалежно, виконуючи свої суспільно-політичні завдання.

  • У квітні 2023 року стало відомо, що колишній офіцер Головного розвідувального управління РФ Владислав Аммосов перейшов на бік України та формує Сибірський батальйон, щоб воювати проти росіян

  • Сьогодні вранці Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

    • У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, яке розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

    Дивіться також: З'явилося відео із Брянської області, де диверсанти РДК знищили підполковника ФСБ

    війнаросіянисибірський батальйон