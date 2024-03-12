Сибірський батальйон, який сформований із росіян та воює на боці України, показав відео бою у посадці на території РФ та повідомив про знищення позиції армії загарбників. У Головному управлінні розвідки зауважували, що батальйон разом з іншими підрозділами опозиційних до Кремля росіян діє на території РФ автономно та незалежно.

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"Бій у посадці на території РФ. Розбили позицію путінських посіпак. Кілька днів тому в Інгушетії був жорсткий бій повстанців із кремлівськими спецпризначенцями. Кілька місяців тому повстав Башкортостан. Сьогодні ми б'ємо фашистів на західних кордонах РФ", – написав підрозділ.

У батальйоні вважають, що всередині РФ "достатньо тих", хто має свої рахунки за несправедливість та гноблення, а Росія залишається імперією.

У повідомленні зазначили, що у такий спосіб показують "шлях до звільнення" як самим росіянам, так і народам, що поневолені Москвою.

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Відео, скоріш за все, знімає командир – він віддає накази. На кадрах бійці ведуть вогонь та рухаються вперед серед дерев.

Коли й де саме відбувається цей бій – не уточнюється. Метадані відео показують, що воно було створено сьогодні близько 16:00.

Представник воєнної розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода зауважував, що російські формування, зокрема й Сибірський батальйон, діють на території РФ автономно та незалежно, виконуючи свої суспільно-політичні завдання.

У квітні 2023 року стало відомо, що колишній офіцер Головного розвідувального управління РФ Владислав Аммосов перейшов на бік України та формує Сибірський батальйон, щоб воювати проти росіян

Сьогодні вранці Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, яке розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

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