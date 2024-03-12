Бійці Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу показали нові відео операції у прикордонних зонах Бєлгородської та Курської областей РФ.

У Легіоні заявили, що їм вдалося знищити бронетранспортер окупантів у селищі Тьоткіно Курської області.

На опублікованому відео можна побачити ураження бойової машини росіян.

"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, зачекають на звільнення. БТР знищений. Працюємо далі", — йдеться в повідомленні.

Легіон Свобода Росії та РДК показали відео операції на кордоні. Знищили БТР окупантів

РДК також опублікував записи від першої особи із прикордонної зони Росії, на тлі чути звуки стрілецького бою.

"Ну що ж друзі, РДК знову на вістрі атаки. Армія кремлівського режиму кидає зброю, навіть не розпочавши бій", – заявили в підрозділі.

Раніше стало відомо, що Легіон та РДК розпочали нову спільну операцію на території Росії.

  • У квітні 2023 року в Генштабі на запит LIGA.net повідомили, що РДК не входить до складу ЗСУ. Проте, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курує ГУР.
  • 6 вересня РДК заявив про новий рейд на територію РФ та ліквідацію щонайменше одного феесбешника.
  • 31 жовтня РДК повідомив, що його бійці тепер воюють під Авдіївкою: брали участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі коксохімічного заводу.

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