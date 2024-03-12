Легіон Свобода Росії та РДК показали відео операції на кордоні. Знищили БТР окупантів

Бійці Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу показали нові відео операції у прикордонних зонах Бєлгородської та Курської областей РФ.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Легіоні заявили, що їм вдалося знищити бронетранспортер окупантів у селищі Тьоткіно Курської області.

На опублікованому відео можна побачити ураження бойової машини росіян.

"Ніхто нікуди не поїде. Більше нема на чому. Нічого, зачекають на звільнення. БТР знищений. Працюємо далі", — йдеться в повідомленні.

РДК також опублікував записи від першої особи із прикордонної зони Росії, на тлі чути звуки стрілецького бою.

"Ну що ж друзі, РДК знову на вістрі атаки. Армія кремлівського режиму кидає зброю, навіть не розпочавши бій", – заявили в підрозділі.

Раніше стало відомо, що Легіон та РДК розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У квітні 2023 року в Генштабі на запит LIGA.net повідомили, що РДК не входить до складу ЗСУ. Проте, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курує ГУР.

6 вересня РДК заявив про новий рейд на територію РФ та ліквідацію щонайменше одного феесбешника.

31 жовтня РДК повідомив, що його бійці тепер воюють під Авдіївкою: брали участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі коксохімічного заводу.

Дивіться також: З'явилося відео з Брянської області, де диверсанти РДК знищили підполковника ФСБ