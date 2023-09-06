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РДК заявляє про успішний рейд у прикордонній смузі: вбито ФСБшника, 10 поранених – відео видео

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 15:29
Відео: РДК
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Російський добровольчий корпус заявив про новий рейд на територію РФ та ліквідацію щонайменше одного ФСБшника.

У РДК стверджують, що їхні представники спільно із суміжними підрозділами провели "черговий успішний вогневий рейд" у прикордонній смузі.

"Як мінімум один співробітник ФСБ загинув, близько 10 поранено", – йдеться у повідомленні.

У РДК опублікували відео, але розпізнати місцевість, де проходив бій, за цими кадрами складно.

Раніше в Генштабі на запит LIGA.net відповіли, що РДК не входить до складу ЗСУ. Однак, за словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність і РДК, і Легіону Свобода Росії курирує ГУР.

  • 29 серпня відбулися вибухи в Пскові, вночі вони також лунали в Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули в Московській, Липецькій, Орловській та Калузької областях, в Рязані та інших місцях. Згодом з'явилися Перші супутникові знімки аеродрому під Псковом, на них видно пошкодження щонайменше двох військових транспортних літаків Іл-76.
  • У РДК заявили, що успішна атака по військовому аеродрому окупантів у Курській області РФ здійснювалася ними та СБУ.

Читайте також: Представника ГУР запитали про діяльність РДК у Росії. Сказав, що "ще почуємо"

Оксана Житнюк
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фсбвійнакордонрейдрдк
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