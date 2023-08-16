Представника ГУР запитали про діяльність РДК в Росії. Сказав, що "ще почуємо"

Російській добровольчий корпус (РДК) діє на території РФ автономно, проте українська розвідка прогнозує, що суспільство ще почує про результати роботи бійців. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Журналістка наголосила, що протягом останніх місяців не було публічної інформації про діяльність РДК і Легіону Свобода Росії, та запитала "чи почуємо".

"Насамперед, це доволі автономні спільноти, які на території РФ діють незалежно, оскільки йдеться про громадян РФ. Але так – загалом, звичайно почуємо", – сказав Юсов.

Журналістка також запитала, чи пов’язане будівництво мінно-вибухових загороджень у Бєлгородській області РФ з побоюваннями росіян щодо нових операцій Легіону Свобода Росії та РДК.

Юсов у відповідь припустив, що, можливо, керівництво РФ навпаки вживає таких заходів, щоб місцеве населення не намагалось тікати на територію України й просити про політичний притулок.

Він нагадав, що зараз мешканці прикордонних регіонів РФ просять центральну владу "хоч чимось" допомогти їм у відновленні будинків, пошкоджених внаслідок повномасштабної агресії РФ проти України.

"Дивний народ і дивні дії. Але якби вони займались виключно укріпленням власних кордонів і не лізли до України, я думаю, що все б у них було добре, спокійно і так, як вони люблять, душевно і по-домашньому. А в протилежному випадку ситуація розвивається інакше", – сказав представник ГУР.

1 червня 2023 року Російський добровольчий корпус заявив про перетин російського кордону та наступ у напрямку Шебекіно у Бєлгородській області.

6 червня Легіон Свобода Росії опублікував відео, як стверджується, з в'їздом на танках разом із РДК у Нову Таволжанку.

26 червня РДК і Легіон Свобода Росії заявили, що наразі контролюють понад чотири населених пункти на території РФ.

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