RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Представника ГУР запитали про діяльність РДК в Росії. Сказав, що "ще почуємо"

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 21:00
Представника ГУР запитали про діяльність РДК в Росії. Сказав, що
Фото: РДК

Російській добровольчий корпус (РДК) діє на території РФ автономно, проте українська розвідка прогнозує, що суспільство ще почує про результати роботи бійців. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Журналістка наголосила, що протягом останніх місяців не було публічної інформації про діяльність РДК і Легіону Свобода Росії, та запитала "чи почуємо".

"Насамперед, це доволі автономні спільноти, які на території РФ діють незалежно, оскільки йдеться про громадян РФ. Але так – загалом, звичайно почуємо", – сказав Юсов.

Журналістка також запитала, чи пов’язане будівництво мінно-вибухових загороджень у Бєлгородській області РФ з побоюваннями росіян щодо нових операцій Легіону Свобода Росії та РДК.

Юсов у відповідь припустив, що, можливо, керівництво РФ навпаки вживає таких заходів, щоб місцеве населення не намагалось тікати на територію України й просити про політичний притулок.

Він нагадав, що зараз мешканці прикордонних регіонів РФ просять центральну владу "хоч чимось" допомогти їм у відновленні будинків, пошкоджених внаслідок повномасштабної агресії РФ проти України.

"Дивний народ і дивні дії. Але якби вони займались виключно укріпленням власних кордонів і не лізли до України, я думаю, що все б у них було добре, спокійно і так, як вони люблять, душевно і по-домашньому. А в протилежному випадку ситуація розвивається інакше", – сказав представник ГУР.

Читайте також: В Росії знайшли агітацію за Російський добровольчий корпус та ЗСУ у посилці з парфумами

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакордонрозвідкагурбєлгородбєлгородська областьандрій юсоврдк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 