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Російський добровольчий корпус: З ЛСР контролюємо понад чотири населені пункти в Росії

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 18:30
Російський добровольчий корпус: З ЛСР контролюємо понад чотири населені пункти в Росії - Фото
Російський добровольчий корпус (Фото: РДК)

Російський добровольчий корпус та Легіон Свобода Росії наразі контролюють понад чотири населених пункти на території РФ. Про це повідомив голова штабу РДК Олександр "Фортуна" в інтерв'ю Суспільному.

За його словами, військові з'єднання контролюють зокрема населені пункти в районі села Нова Таволжанка Бєлгородської області.

Голова штабу РДК назвав "старими відео або ІПСО" матеріали прокремлівських ЗМІ нібито з середмістя Нової Таволжанки та на російсько-українському кордоні.

"Такого не може бути, щоб там щось фільмувалося після [операції]", – сказав він.

Він зазначив, що наразі відбувається "укріплення позицій, налагодження та покращення логістики, аналітики й підготовка для подальшого розширення цієї зони" у регіоні неподалік від Шебекіно у Бєлгородській області.

"Бойові дії, як такі, там не проводяться. Тому що там нікого немає [російської армії. — Ред.]", – зауважив він.

Наразі відбуваються "локальні невеликі зіткнення", які мають епізодичний характер, сказав голова штабу РДК.

"На сьогодні там відбувається розширення "сірої зони", – підсумував він.

Шебекіно (мапа deepstate)

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Артем Джеріпа
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