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Русский добровольческий корпус: С ЛСР контролируем более четырех населенных пунктов в РФ

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 18:30
Русский добровольческий корпус: С ЛСР контролируем более четырех населенных пунктов в РФ - Фото
Русский добровольческий корпус (Фото: РДК)

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России контролируют более четырех населенных пунктов на территории РФ. Об этом сообщил глава штаба РДК Александр "Фортуна" в интервью Суспільному.

По его словам, военные соединения контролируют в том числе населенные пункты в районе села Новая Таволжанка Белгородской области.

Глава штаба РДК назвал "старыми видео или ИПСО" материалы прокремлевских СМИ якобы из центра Новой Таволжанки и на российско-украинской границе.

"Такого не может быть, чтобы там что-то снималось после [операции]", – сказал он.

Он отметил, что сейчас происходит "укрепление позиций, налаживание и улучшение логистики, аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны" в регионе неподалеку от Шебекино в Белгородской области.

"Боевые действия, как таковые, там не проводятся. Потому что там никого нет [российской армии. – Ред.]", – заметил он.

Сейчас происходят "локальные небольшие столкновения", которые носят эпизодический характер, сказал глава штаба РДК.

"На сегодняшний день там происходит расширение "серой зоны", – подытожил он.

Шебекино (карта deepstate)

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Артём Джерипа
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