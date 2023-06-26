Русский добровольческий корпус: С ЛСР контролируем более четырех населенных пунктов в РФ

Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России контролируют более четырех населенных пунктов на территории РФ. Об этом сообщил глава штаба РДК Александр "Фортуна" в интервью Суспільному.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, военные соединения контролируют в том числе населенные пункты в районе села Новая Таволжанка Белгородской области.

Глава штаба РДК назвал "старыми видео или ИПСО" материалы прокремлевских СМИ якобы из центра Новой Таволжанки и на российско-украинской границе.

"Такого не может быть, чтобы там что-то снималось после [операции]", – сказал он.

Он отметил, что сейчас происходит "укрепление позиций, налаживание и улучшение логистики, аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны" в регионе неподалеку от Шебекино в Белгородской области.

"Боевые действия, как таковые, там не проводятся. Потому что там никого нет [российской армии. – Ред.]", – заметил он.

Сейчас происходят "локальные небольшие столкновения", которые носят эпизодический характер, сказал глава штаба РДК.

"На сегодняшний день там происходит расширение "серой зоны", – подытожил он.

1 июня 2023 года оппозиционный российскому диктатору Путину Русский добровольческий корпус заявил о пересечении российской границы и наступлении в направлении Шебекино в Белгородской области.

6 июня Легион Свобода России опубликовал видео, как утверждается, с въездом на танках вместе с РДК в Новую Таволжанку.

В Главном управлении разведки МО в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы РДК действуют автономно.

Читайте также: В российском пограничном Шебекино отменили выборы: все жители разъехались – росСМИ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.