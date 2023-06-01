"Идем освобождать всю Россию". РДК снова заявляет о боях в Белгородской области — видео

Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", которые воюют против РФ, снова заявили о проникновении в Белгородскую область и боях с оккупантами. Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

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По словам командира РДК Дениса Никитина, его бойцы снова ведут бои на территории РФ.

"Совсем скоро покажутся окраины Шебекино. К сожалению, мы не можем обеспечить эвакуацию мирных жителей из приграничных районов, потому что армия России обстреливает эти районы и затрудняет эвакуацию. Оставайтесь дома, мы не воюем с мирными жителями", — сказал он в обращении.

Бойцы "Свободы России" также заявили о новом рейде на территорию РФ, обещая "принести мир и свободу".

"Грайворон — это только начало. Мы идем освобождать всю Россию — от Белгорода до Владивостока", — заявили российские добровольцы.

Утром 22 мая РДК и легион "Свобода России" заявили о пересечении границы с РФ: вошли в Белгородскую область. В ГУР объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области началась эвакуация на ядерном объекте "Белгород-22", был введен "режим контртеррористической операции". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе утверждают, что во время операции "были разгромлены" силы ФСБ, а также "уничтожена мотострелковая рота" ВС РФ. Также там отрицают заявления РФ о больших потерях, которые якобы понесло формирование. Также в ЛСР говорят, что операция "не была скоординирована" с властями Украины.

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