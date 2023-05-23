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Легион "Свобода России" о результатах операции под Белгородом: Уничтожили роту ВС РФ

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 19:58
Легион
Боец РДК (Иллюстративное фото: Скриншот видео)

В легионе "Свобода России" утверждают, что в ходе операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

В голосовом сообщении, опубликованном в Telegram легиона, говорится о том, что целью "миротворческой операции" в Белгородской области было создание так называемой демилитаризованной зоны между РФ и Украиной; уничтожение российских силовиков и "демонстрация народам России того, что возможно создание очагов сопротивления и успешная борьба с путинским режимом".

"Эти цели операции были успешно достигнуты. В ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23-го числа, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии", – говорит автор записи.

Где сейчас находятся бойцы легиона и понесли ли они потери, не сообщается. Русский добровольческий корпус, который также принимал участие в операции, в 17:56 опубликовал два видео. На одном из них бойцы с желтыми повязками на руках едут в сторону КПП, на другом сняты дымящиеся вдали неизвестные объекты.

"Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке Родины пока тревожная, да и прибраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает", – сказано в комментарии к видео.

В РДК также не сообщают, покинули ли они территорию РФ и понесли ли потери.

Около 14:00 российские пропагандистские медиа распространили сообщение Минобороны РФ о том, что зашедшие на территорию России бойцы якобы были "заблокированы и разгромлены". В Белгородской области отменили режим "контртеррористической операции".

  • Утром 22 мая Русский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
  • Позднее в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.
  • В области был введен "режим контртеррористической операции", предусматривающий "специальные меры и временные ограничения".

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и легион "Свобода России"

Вадим Ребрина
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Белгородрдк
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