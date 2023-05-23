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В Белгородской области решили отменить "контртеррористическую операцию"

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 18:12
В Белгородской области решили отменить
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в граничащем с Украиной регионе решили отменить "правовой режим контртеррористической операции", введенный 22 мая после захода в область бойцов Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России".

Гладков написал в Telegram, что опубликован документ о соответствующем решении. О каких-либо результатах "операции" российский губернатор ничего не сообщил, но в Минобороны РФ ранее заявили "о разгроме "противника".

Ранее сегодня Гладков заявил, что некоторые Telegram-каналы распространяли информацию о новом "заходе ДРГ" – теперь в Борисовский район. Но, по его словам, ФСБ, МЧС и военное ведомство Сергея Шойгу не подтвердили эту информацию. Гладков заверил, что "военные отрабатывают".

Вчера россияне эвакуировали людей из девяти населенных пунктов из-за боевых действий в Белгородской области. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о "глубокой обеспокоенности" боевыми действиями в Белгородской области. На вопрос журналистов о том, почему "зачистка" продолжается уже больше суток, отвечать не захотел.

  • Утром 22 мая Русский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
  • Позднее в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.
  • В области был введен "режим контртеррористической операции", предусматривающий "специальные меры и временные ограничения".

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и Легион Свобода России

Оксана Житнюк
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войнаБелгородБелгородская областьконтртеррористическая операция
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