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У Путина заявили, что война в Белгородской области "вызывает глубокую обеспокоенность"

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 14:01
У Путина заявили, что война в Белгородской области
Владимир Путин (Фото: EPA)

У российского диктатора Владимира Путина заявили, что война в Белгородской области вызывает у них глубокую обеспокоенность. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает, конечно, глубокую обеспокоенность", – заявил Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о том, почему "зачистка" Белгородской области продолжается уже больше суток, и предложил спросить об этом у правоохранительных органов, минобороны и ФСБ РФ.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что что из девяти населенных пунктов Грайворонского района якобы эвакуировали местных жителей.

Военное ведомство РФ заявило, что "украинские диверсанты на территории Белгородской области, были окружены и разгромлены".

  • 22 мая 2023 года Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ: зашли из Украины в Белгородскую область.
  • В разведке LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы РДК и "легиона" действуют автономно.
  • В тот же день разведка указала, что в Белгородской области якобы началась эвакуация на объекте "Белгород-22", где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и Легион Свобода России

Наталья Медведева
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дмитрий песковвладмир путинБелгородская областьлегион свобода россиирдк
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