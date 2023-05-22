ГУР: Россия в срочном режиме эвакуирует объект Белгород-22 – хранилище ядерных боеприпасов

В Белгородской области РФ началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Комментируя распространенную в Сети информацию о событиях в Белгородской области, в частности о якобы эвакуации населения из региона, Юсов сказал, что "многое из этого правда".

"Есть даже дополнительная информация об эвакуационных мероприятиях. В срочном режиме объект Белгород-22 – это хранилище ядерных боеприпасов – так же рашисты эвакуируют", – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, есть информация, что именно на этом объекте Россия хранила часть своих боезапасов для ядерного вооружения. Юсов также отметил, что для эвакуации такого военного объекта россиянам нужно задействовать "серьезную" технику и соответствующее количество личного состава.

Комментируя происходящее в Белгородской области, он подчеркнул, что это "внутренний конфликт", а украинские Силы обороны занимаются освобождением исключительно собственных земель.

Утром 22 мая Российский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

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