ГУР: Росія в терміновому режимі евакуює об’єкт Бєлгород-22 – сховище ядерних боєприпасів

У Бєлгородській області РФ почалася евакуація на об’єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Коментуючи розповсюджену в Мережі інформацію про події в Бєлгородській області, зокрема про нібито евакуацію населення з регіону, Юсов сказав, що "багато з цього правда".

"Є навіть додаткова інформація стосовно евакуаційних заходів. У терміновому режимі об’єкт Бєлгород-22 – це сховище ядерних боєприпасів – так само рашисти евакуюють", – сказав Юсов.

За словами представника ГУР, є інформація, що саме на цьому об’єкті Росія зберігала частину своїх боєзапасів для ядерного озброєння. Юсов також зазначив, що для евакуації такого військового об’єкту росіянам треба залучати "серйозну" техніку та відповідну кількість особового складу.

Коментуючи події у Бєлгородській області, він наголосив, що це "внутрішній конфлікт", а українські Сили оборони займаються звільненням виключно власних земель.

Зранку 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область. У ГУР в коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

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