RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ОП про атаку на Бєлгородщину: Стосунку не маємо, але спостерігаємо з цікавістю

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 16:59
ОП про атаку на Бєлгородщину: Стосунку не маємо, але спостерігаємо з цікавістю - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео ICTV)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна "не має безпосереднього стосунку" до подій у Бєлгородській області РФ, але "з цікавістю спостерігає". Про це він написав у Twitter.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку", – написав Подоляк.

"Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", – додав він.

  • Сьогодні вранці Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область, де "звільнили" вже як мінімум один населений пункт. Губернатор області заявив, що на територію РФ зайшла нібито розвідувально-диверсійна група ЗСУ.
  • У Головному управлінні розвідки Міноборони LIGA.net пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих легальних в Україні формувань діють на території Росії автономно.
Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
михайло подолякбєлгородрдк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 