ОП про атаку на Бєлгородщину: Стосунку не маємо, але спостерігаємо з цікавістю

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна "не має безпосереднього стосунку" до подій у Бєлгородській області РФ, але "з цікавістю спостерігає". Про це він написав у Twitter.

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"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку", – написав Подоляк.

"Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", – додав він.

Сьогодні вранці Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область, де "звільнили" вже як мінімум один населений пункт. Губернатор області заявив, що на територію РФ зайшла нібито розвідувально-диверсійна група ЗСУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони LIGA.net пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих легальних в Україні формувань діють на території Росії автономно.

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