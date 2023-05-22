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ОП об атаке на Белгородскую область: Отношения не имеем, но наблюдаем с интересом

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 16:59
ОП об атаке на Белгородскую область: Отношения не имеем, но наблюдаем с интересом - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео ICTV)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "не имеет непосредственного отношения" к событиям в Белгородской области РФ, но "с любопытством наблюдает". Об этом он написал в Twitter.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения", – написал Подоляк.

"Как известно, танки продаются в любом российском военторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", – добавил он.

  • Сегодня утром Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова зашли в Белгородскую область, где "освободили" уже как минимум один населенный пункт. Губернатор области заявил, что на территорию РФ зашла якобы разведывательно-диверсионная группа ВСУ.
  • В Главном управлении разведки Минобороны LIGA.net объяснили, что, как граждане РФ, члены этих легальных в Украине формирований действуют на территории России автономно.
Вадим Ребрина
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михаил подолякБелгородрдк
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