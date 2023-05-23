Война в Белгородской области. Откуда россияне эвакуировали население – карта
23.05.2023, 13:33
Эвакуация (Фото: facebook.com/romanova75)
Из девяти населенных пунктов Грайворонского района Белгородской области РФ, где ведутся боевые действия низкой интенсивности, якобы эвакуировали местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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По словам российского чиновника, "фактически были отселены" жители н/п:
→ Грайворон;
→ Новостроевка;
→ Горьковское;
→ Безымено;
→ Мокрая Орловка;
→ Глотово;
→ Гора Подол;
→ Замостье;
→ Сподарюшено.
- 22 мая 2023 года Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова вошли в Белгородскую область.
- В ГУР LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
- В тот же день разведка указала, что в Белгородской области началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.
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