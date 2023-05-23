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Война в Белгородской области. Откуда россияне эвакуировали население – карта

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 13:33
Война в Белгородской области. Откуда россияне эвакуировали население – карта - Фото
Эвакуация (Фото: facebook.com/romanova75)

Из девяти населенных пунктов Грайворонского района Белгородской области РФ, где ведутся боевые действия низкой интенсивности, якобы эвакуировали местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По словам российского чиновника, "фактически были отселены" жители н/п:

→ Грайворон;
→ Новостроевка;
→ Горьковское;
→ Безымено;
→ Мокрая Орловка;
→ Глотово;
→ Гора Подол;
→ Замостье;
→ Сподарюшено.

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  • 22 мая 2023 года Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова вошли в Белгородскую область.
  • В ГУР LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.
  • В тот же день разведка указала, что в Белгородской области началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

Читайте также: Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и Легион Свобода России

Олег Васькив
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войнаэвакуацияБелгородская область
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