Из девяти населенных пунктов Грайворонского района Белгородской области РФ, где ведутся боевые действия низкой интенсивности, якобы эвакуировали местных жителей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По словам российского чиновника, "фактически были отселены" жители н/п:



→ Грайворон;

→ Новостроевка;

→ Горьковское;

→ Безымено;

→ Мокрая Орловка;

→ Глотово;

→ Гора Подол;

→ Замостье;

→ Сподарюшено.

22 мая 2023 года Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они снова вошли в Белгородскую область.

В ГУР LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. В тот же день разведка указала, что в Белгородской области началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

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