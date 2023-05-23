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Війна в Бєлгородській області. Звідки росіяни евакуювали населення – мапа

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 13:33
Війна в Бєлгородській області. Звідки росіяни евакуювали населення – мапа - Фото
Евакуація (Фото: facebook.com/romanova75)

З дев'яти населених пунктів Грайворонського району Бєлгородській області РФ, де точаться бойові дії низької інтенсивності, нібито евакуювали місцевих жителів. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

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За словами російського чиновника, "фактично було відселено" мешканців н/п:

→ Грайворон;
→ Новостроєвка;
→ Горьківське;
→ Безимене;
→ Мокра Орлівка;
→ Глотове;
→ Гора Поділ;
→ Замостя;
→ Сподарюшене.

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  • 22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область.
  • У ГУР LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.
  • Того самого дня розвідка вказала, що у Бєлгородській області почалася евакуація на об’єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

Читайте також: Війна в Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та Легіон Свобода Росії

Олег Васьків
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війнаевакуаціябєлгородська область
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