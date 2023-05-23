Війна в Бєлгородській області. Звідки росіяни евакуювали населення – мапа
23.05.2023, 13:33
Евакуація (Фото: facebook.com/romanova75)
З дев'яти населених пунктів Грайворонського району Бєлгородській області РФ, де точаться бойові дії низької інтенсивності, нібито евакуювали місцевих жителів. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
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За словами російського чиновника, "фактично було відселено" мешканців н/п:
→ Грайворон;
→ Новостроєвка;
→ Горьківське;
→ Безимене;
→ Мокра Орлівка;
→ Глотове;
→ Гора Поділ;
→ Замостя;
→ Сподарюшене.
- 22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область.
- У ГУР LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.
- Того самого дня розвідка вказала, що у Бєлгородській області почалася евакуація на об’єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
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