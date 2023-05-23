Війна в Бєлгородській області. Звідки росіяни евакуювали населення – мапа

З дев'яти населених пунктів Грайворонського району Бєлгородській області РФ, де точаться бойові дії низької інтенсивності, нібито евакуювали місцевих жителів. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

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За словами російського чиновника, "фактично було відселено" мешканців н/п:

→ Грайворон;

→ Новостроєвка;

→ Горьківське;

→ Безимене;

→ Мокра Орлівка;

→ Глотове;

→ Гора Поділ;

→ Замостя;

→ Сподарюшене.

22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) і легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову зайшли у Бєлгородську область.

У ГУР LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. Того самого дня розвідка вказала, що у Бєлгородській області почалася евакуація на об’єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

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