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У Путіна заявили, що бої у Бєлгородській області "викликають глибоке занепокоєння"

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 14:01
У Путіна заявили, що бої у Бєлгородській області
Володимир Путін (Фото: EPA)

У російського диктатора Володимира Путіна заявили, що війна в Бєлгородській області викликає у них глибоке занепокоєння. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Безумовно, те, що вчора сталося, це викликає, звісно, глибоке занепокоєння", – заявив Пєсков.

Пєсков не став відповідати на запитання журналістів про те, чому "зачистка" Бєлгородської області триває вже понад добу, й запропонував запитати про це правоохоронні органи, Міноборони та ФСБ РФ.

Читайте також: Війна у Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та Легіон Свобода Росії

Раніше сьогодні губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що з дев'яти населених пунктів Грайворонського району нібито евакуювали місцевих жителів.

Військове відомство РФ заявило, що "українські диверсанти на території Бєлгородської області були оточені та розгромлені".

  • 22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ: зайшли з України до Бєлгородської області.
  • У розвідці LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці РДК та "легіону" діють автономно.
  • У той самий день розвідка вказала, що в Бєлгородській області нібито розпочалася евакуація на об'єкті "Бєлгород-22", де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
Наталія Медведєва
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