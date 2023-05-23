У Путіна заявили, що бої у Бєлгородській області "викликають глибоке занепокоєння"

У російського диктатора Володимира Путіна заявили, що війна в Бєлгородській області викликає у них глибоке занепокоєння. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

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"Безумовно, те, що вчора сталося, це викликає, звісно, глибоке занепокоєння", – заявив Пєсков.

Пєсков не став відповідати на запитання журналістів про те, чому "зачистка" Бєлгородської області триває вже понад добу, й запропонував запитати про це правоохоронні органи, Міноборони та ФСБ РФ.

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Раніше сьогодні губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що з дев'яти населених пунктів Грайворонського району нібито евакуювали місцевих жителів.

Військове відомство РФ заявило, що "українські диверсанти на території Бєлгородської області були оточені та розгромлені".

22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ: зайшли з України до Бєлгородської області.

У розвідці LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці РДК та "легіону" діють автономно.

У той самий день розвідка вказала, що в Бєлгородській області нібито розпочалася евакуація на об'єкті "Бєлгород-22", де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

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