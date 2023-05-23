У Путіна заявили, що бої у Бєлгородській області "викликають глибоке занепокоєння"
У російського диктатора Володимира Путіна заявили, що війна в Бєлгородській області викликає у них глибоке занепокоєння. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Безумовно, те, що вчора сталося, це викликає, звісно, глибоке занепокоєння", – заявив Пєсков.
Пєсков не став відповідати на запитання журналістів про те, чому "зачистка" Бєлгородської області триває вже понад добу, й запропонував запитати про це правоохоронні органи, Міноборони та ФСБ РФ.
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Раніше сьогодні губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що з дев'яти населених пунктів Грайворонського району нібито евакуювали місцевих жителів.
Військове відомство РФ заявило, що "українські диверсанти на території Бєлгородської області були оточені та розгромлені".
- 22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ: зайшли з України до Бєлгородської області.
- У розвідці LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці РДК та "легіону" діють автономно.
- У той самий день розвідка вказала, що в Бєлгородській області нібито розпочалася евакуація на об'єкті "Бєлгород-22", де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
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