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У Бєлгородській області вирішили скасувати "контртерористичну операцію"

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 18:12
У Бєлгородській області вирішили скасувати
Россия - тюрьма народов (Фото - EPA)

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що в межуючому з Україною регіоні вирішили скасувати "правовий режим контртерористичної операції", введений 22 травня після заходу в область бійців Російського добровольчого корпусу (РДК) і легіону "Свобода Росії".

Гладков написав у Telegram, що опубліковано документ про відповідне рішення. Про якісь результати "операції" російський губернатор нічого не повідомив, але в Міноборони РФ раніше заявили "про розгром "противника".

Раніше сьогодні Гладков заявив, що деякі Telegram-канали поширювали інформацію про новий "захід ДРГ" – тепер до Борисівського району. Але, за його словами, ФСБ, МЧС та військове відомство Сергія Шойгу не підтвердили цієї інформації. Гладков запевнив, що "військові відпрацьовують".

Вчора росіяни евакуювали людей із дев'яти населених пунктів через бойові дії у Бєлгородській області. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про "глибоке занепокоєння" бойовими діями в Бєлгородській області. На запитання журналістів про те, чому "зачистка" триває вже понад добу, не захотів відповідати.

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Білгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
  • В області було запроваджено "режим контртерористичної операції", який передбачав "спеціальні заходи та тимчасові обмеження".

Читайте також: Війна у Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та Легіон Свобода Росії

Оксана Житнюк
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війнабєлгородбєлгородська областьконтртерористична операція
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