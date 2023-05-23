Легіон "Свобода Росії" про результати операції під Бєлгородом: Знищили роту ЗС РФ

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

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У голосовому повідомленні, опублікованому в Telegram легіону, йдеться про те, що метою "миротворчої операції" у Бєлгородській області було створення так званої демілітаризованої зони між РФ та Україною; знищення російських силовиків та "демонстрація народам Росії того, що можливе створення вогнищ опору та успішна боротьба з путінським режимом".

"Цих цілей операції було успішно досягнуто. Під час учорашніх боїв сили ФСБ були розгромлені і в паніці відступили. Після цього на місце висунулися підрозділи російської армії, які спробували провести контратаку. Сьогодні, 23-го числа, під час боїв легіоном було знищено мотострілецьку роту російської армії", – каже автор запису.

Де зараз перебувають бійці легіону і чи зазнали вони втрат, не повідомляється. Російський добровольчий корпус, який також брав участь в операції, о 17:56 опублікував два відео. На одному з них бійці з жовтими пов'язками на руках їдуть у бік КПП, на іншому з великої відстані знято невідомі об'єкти, що димляться.

"Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", – йдеться в коментарі до відео.

У РДК також не повідомляють, чи залишили вони територію РФ, і чи зазнали втрат.

Близько 14:00 російські пропагандистські медіа поширили повідомлення Міноборони РФ про те, що бійці, які зайшли на територію Росії, нібито були "заблоковані і розгромлені". У Бєлгородській області скасували режим "контртерористичної операції".

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження".

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