RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Легіон "Свобода Росії" про результати операції під Бєлгородом: Знищили роту ЗС РФ

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 19:58
Легіон
Боєць РДК (Ілюстративне фото: Скриншот відео)

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

У голосовому повідомленні, опублікованому в Telegram легіону, йдеться про те, що метою "миротворчої операції" у Бєлгородській області було створення так званої демілітаризованої зони між РФ та Україною; знищення російських силовиків та "демонстрація народам Росії того, що можливе створення вогнищ опору та успішна боротьба з путінським режимом".

"Цих цілей операції було успішно досягнуто. Під час учорашніх боїв сили ФСБ були розгромлені і в паніці відступили. Після цього на місце висунулися підрозділи російської армії, які спробували провести контратаку. Сьогодні, 23-го числа, під час боїв легіоном було знищено мотострілецьку роту російської армії", – каже автор запису.

Де зараз перебувають бійці легіону і чи зазнали вони втрат, не повідомляється. Російський добровольчий корпус, який також брав участь в операції, о 17:56 опублікував два відео. На одному з них бійці з жовтими пов'язками на руках їдуть у бік КПП, на іншому з великої відстані знято невідомі об'єкти, що димляться.

"Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку Батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", – йдеться в коментарі до відео.

У РДК також не повідомляють, чи залишили вони територію РФ, і чи зазнали втрат.

Близько 14:00 російські пропагандистські медіа поширили повідомлення Міноборони РФ про те, що бійці, які зайшли на територію Росії, нібито були "заблоковані і розгромлені". У Бєлгородській області скасували режим "контртерористичної операції".

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони знову увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно.
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
  • В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження".

Читайте також: Війна у Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та легіон "Свобода Росії"

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
бєлгородрдк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 