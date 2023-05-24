Бои на Белгородщине. В "Свободе России" отрицают большие потери и координацию с властью

В легионе "Свобода России" отрицают заявления российской стороны о больших потерях, которые якобы понесло формирование во время операции в Белгородской области РФ. Также там говорят, что операция не была скоординирована с властями Украины. Об этом со ссылкой на представителя политического крыла легиона "Свобода России" Алексея Барановского пишет Reuters.

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В комментарии агентству он сказал, что не может раскрыть количество участвующих в операции войск, но легион, по его словам, в общей сложности насчитывает четыре батальона.

Барановский отрицал наличие больших потерь, назвав российские сообщения дезинформацией.

Он сказал, что подразделение является частью украинского Интернационального легиона, которое подчинено Главному управлению разведки Минобороны, но отрицает, что вторжение было скоординировано с украинскими властями.

"Это первые шаги в главной цели свержения режима Путина с помощью вооруженной силы. Других альтернатив нет", – сказал спикер легиона.

Утром 22 мая Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ, они вошли в Белгородскую область. В ГУР в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР.

объяснили, что на территории РФ российские бойцы действуют автономно. По данным источника агентства в разведке, и РДК, и легион курирует ГУР. Позже в ГУР сообщили, что в Белгородской области в срочном режиме началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения.

В области был введен "режим контртеррористической операции", предусматривающий "специальные меры и временные ограничения". На следующий день, 23 мая, его отменили.

В легионе "Свобода России" утверждают, что во время операции на территории Белгородской области РФ были "разгромлены" силы ФСБ, а также уничтожена мотострелковая рота ВС РФ.

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