Операція на Бєлгородщині. У легіоні "Свобода Росії" заперечують великі втрати і координацію з владою

У легіоні "Свобода Росії" заперечують заяви російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнало формування під час операції у Бєлгородській області РФ. Також там кажуть, що операція не була скоординована з владою України. Про це з посиланням на речника політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського пише Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У коментарі агентству він сказав, що не може розкрити кількість військ, які беруть участь в операції, але легіон, за його словами, загалом налічує чотири батальйони.

Барановський заперечив наявність великих втрат, назвавши російські повідомлення дезінформацією.

Він сказав, що підрозділ є частиною українського Інтернаціонального легіону, який підпорядкований Головному управлінню розвідки Міноборони, але заперечив, що вторгнення було скоординовано з українською владою.

"Це перші кроки в головній меті повалення режиму Путіна за допомогою збройної сили. Інших альтернатив немає", – сказав речник легіону.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.

пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР. Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.