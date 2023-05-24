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Операція на Бєлгородщині. У легіоні "Свобода Росії" заперечують великі втрати і координацію з владою

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 08:55
Операція на Бєлгородщині. У легіоні
Легіон ''Свобода Росії'' (скриншот відео легиона)

У легіоні "Свобода Росії" заперечують заяви російської сторони про великі втрати, яких нібито зазнало формування під час операції у Бєлгородській області РФ. Також там кажуть, що операція не була скоординована з владою України. Про це з посиланням на речника політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексія Барановського пише Reuters.

У коментарі агентству він сказав, що не може розкрити кількість військ, які беруть участь в операції, але легіон, за його словами, загалом налічує чотири батальйони.

Барановський заперечив наявність великих втрат, назвавши російські повідомлення дезінформацією.

Він сказав, що підрозділ є частиною українського Інтернаціонального легіону, який підпорядкований Головному управлінню розвідки Міноборони, але заперечив, що вторгнення було скоординовано з українською владою.

"Це перші кроки в головній меті повалення режиму Путіна за допомогою збройної сили. Інших альтернатив немає", – сказав речник легіону.

  • Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ, вони увійшли до Бєлгородської області. У ГУР у коментарі LIGA.net пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела агентства у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.
  • Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області у терміновому режимі розпочалася евакуація на об'єкті Бєлгород-22, де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.
  • В області було введено "режим контртерористичної операції", який передбачає "спеціальні заходи та тимчасові обмеження". Наступного дня, 23 травня, його скасували.
  • У легіоні "Свобода Росії" стверджують, що під час операції на території Бєлгородської області РФ були "розгромлені" сили ФСБ, а також знищена мотострілецька рота ЗС РФ.
Вадим Ребрина
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