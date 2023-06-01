"Йдемо звільняти всю Росію". РДК знову заявляє про бої у Бєлгородській області — відео

Бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії", які воюють проти РФ, знову заявили про проникнення до Бєлгородської області та бої з окупантами. Відповідне відео було опубліковано на каналі підрозділу.

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За словами командира РДК Дениса Нікітіна, його бійці знову ведуть бої на території РФ.

"Зовсім скоро покажуться околиці Шебекіна. На жаль, ми не можемо забезпечити евакуацію мирних жителів із прикордонних районів, тому що армія Росії обстрілює ці райони та ускладнює евакуацію. Залишайтеся вдома, ми не воюємо з мирними жителями", — сказав він у зверненні.

Бійці "Свободи Росії" також заявили про новий рейд на територію РФ, обіцяючи "принести мир та свободу".

"Грайворон — це лише початок. Ми йдемо звільняти всю Росію — від Бєлгорода до Владивостока", — заявили російські добровольці.

Вранці 22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" заявили про перетин кордону з РФ: увійшли до Бєлгородської області. У ГУР пояснили, що на території РФ російські бійці діють автономно. За даними джерела у розвідці, і РДК, і легіон курує ГУР.

Пізніше у ГУР повідомили, що у Бєлгородській області розпочалася евакуація на ядерному об'єкті "Бєлгород-22", було введено "режим контртерористичної операції". Наступного дня, 23 травня, його скасували.

У легіоні стверджують, що під час операції "були розгромлені" сили ФСБ, а також "знищена мотострілецька рота" ЗС РФ. Також там заперечують заяви РФ про великі втрати, яких нібито зазнало формування. Також у ЛСР кажуть, що операція "не була скоординована" з владою України.

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