В Легионе Свобода России показали видео, как техника ЛСР и Русского добровольческого корпуса въезжает в село Новая Таволжанка Белгородской области РФ.
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"Как видите, пресловутые "зубы дракона" успешно разошлись по карманам чиновников", – говорится в сообщении.
В ЛСР пишут, что их силы и РДК заняли выгодные позиции для продолжения борьбы.
На видео два танка едут по сельской местности, сначала по грунтовой, а затем по асфальтированной дороге.
Метаданные видео показывают, что оно было создано 3 июня 2023 года.
Губернатор Белгородской области РФ 6 июня заявил, что в настоящее время в регионе и Новой Таволжанке нет формирований ЛСР и РДК.
На данный момент нет возможности подтвердить или опровергнуть, находятся ли в Новой Таволжанке силы ЛСР и РДК.
СПРАВКА. "Зубы дракона" – это противотанковые укрепления, имеющие высоту от 90 сантиметров до 1,2 метра. Их используют, чтобы замедлить и направить бронетехнику противника в зоны поражения. Оккупанты строят "зубы дракона" как на временно оккупированных территориях Украины, так и для защиты собственных границ.
- Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.
- Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.
- 4 июня ЛСР и РДК вызвали губернатора Белгородской области на переговоры в селе Новая Таволжанка.
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