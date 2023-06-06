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Легион Свобода России показал въезд на танках вместе с РДК в Новую Таволжанку – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 15:23
Видео: Легион "Свобода России"
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В Легионе Свобода России показали видео, как техника ЛСР и Русского добровольческого корпуса въезжает в село Новая Таволжанка Белгородской области РФ.

"Как видите, пресловутые "зубы дракона" успешно разошлись по карманам чиновников", – говорится в сообщении.

В ЛСР пишут, что их силы и РДК заняли выгодные позиции для продолжения борьбы.
На видео два танка едут по сельской местности, сначала по грунтовой, а затем по асфальтированной дороге.

Метаданные видео показывают, что оно было создано 3 июня 2023 года.

Губернатор Белгородской области РФ 6 июня заявил, что в настоящее время в регионе и Новой Таволжанке нет формирований ЛСР и РДК.

На данный момент нет возможности подтвердить или опровергнуть, находятся ли в Новой Таволжанке силы ЛСР и РДК.

СПРАВКА. "Зубы дракона" – это противотанковые укрепления, имеющие высоту от 90 сантиметров до 1,2 метра. Их используют, чтобы замедлить и направить бронетехнику противника в зоны поражения. Оккупанты строят "зубы дракона" как на временно оккупированных территориях Украины, так и для защиты собственных границ.
  • Легион Свобода России и Русский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.
  • Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.
  • 4 июня ЛСР и РДК вызвали губернатора Белгородской области на переговоры в селе Новая Таволжанка.

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Артём Джерипа
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