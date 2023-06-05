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ГУР: Убит старший оперативной группировки Белгород

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 19:19
ГУР: Убит старший оперативной группировки Белгород - Фото
Фото - ГУР

В населенном пункте Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области был убит старший оперативной группировки Белгород Андрей Стэсев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По оперативной информации, в ночь на 5 июня в населенном пункте Новая Таволжанка был убит полковник гвардии Андрей Стэсев – старший оперативной группировки Белгород.

Ранее он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДВ РФ. Этот полк среди прочих был причастен к убийствам мирных граждан в Буче. Полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псков), понесшей одни из наибольших потерь среди десантников РФ.

ДОПОЛНЕНО. В Легионе "Свобода России" заявили, что они совместно с Русским добровольческим корпусом ликвидировали полковника Стэсева.

"Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови <…> Стэсев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины", – сказано в сообщении.

ГУР: Убит старший оперативной группировки Белгород

4 июня РДК и легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться для переговоров в Новой Таволжанке.

Командир РДК Денис Капустин заявил, что подразделение взяло в плен двух российских военных и по случаю православного праздника Троицы было готово отпустить их. Гладков так и не приехал, а Капустин вечером того же дня сказал, что российских пленных стало уже "гораздо больше".

  • Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус (РДК) – военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.
  • Они начали действовать в Белгородской области с 22 мая. Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.
Оксана Житнюк
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