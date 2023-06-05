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ГУР: Вбито старшого оперативного угруповання Бєлгород

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 19:19
ГУР: Вбито старшого оперативного угруповання Бєлгород - Фото
Фото - ГУР

В населеному пункті Нова Таволжанка Шебекінського району Бєлгородської області було вбито старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Згідно з оперативною інформацією, в ніч проти 5 червня в населеному пункті Нова Таволжанка було вбито полковника гвардії Андрія Стесєва – старшого оперативного угруповання Бєлгород. 

Раніше він обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ РФ. Цей полк серед інших був причетним до вбивств мирних громадян у Бучі. Полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (Псков), яка зазнала одні з найбільших втрат серед десантників РФ.

ДОПОВНЕНО. У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що це вони разом із Російським добровольчим корпусом ліквідували полковника Стесева.

"Він загинув у стрілецькому бою, як офіцер зі зброєю в руках, але треба визнати, що ці руки по лікоть у крові <…> Стесєв вбивав мирних жителів у Чечні, Югославії, Абхазії та на території України", – йдеться у повідомленні.

ГУР: Вбито старшого оперативного угруповання Бєлгород

4 червня РДК та Легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області Вячеславу Гладкову зустрітися для переговорів у Новій Таволжанці.

Командир РДК Денис Капустін заявив, що підрозділ взяв у полон двох російських військових і з нагоди православного свята Трійці був готовий відпустити їх. Гладков так і не приїхав, а Капустін увечері того ж дня сказав, що російських полонених стало вже "набагато більше".

  • Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.
  • Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.
Оксана Житнюк
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