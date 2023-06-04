РДК та легіон Свобода Росії покликали губернатора Бєлгородської області на переговори

Російський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії запропонували губернатору Бєлгородської області Вячеславу Гладкову зустрітися для переговорів у селі Нова Таволжанка – це сусіднє із Шебекіним село на території РФ. Відео з пропозицією оприлюднив Telegram-канал РДК.

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На відео командир РДК Денис Капустін заявив, що підрозділ взяв у полон двох російських військових і з нагоди православного свята Трійці готовий відпустити їх.

Капустін сказав, що віддасть полонених Гладкову, якщо той погодиться до 17:00 неділі приїхати в церкву Нової Таволжанки – "на пару хвилин спілкування, без зброї та без солдатів". РДК чекає Гладкова на автомобілі швидкої допомоги в супроводі водія.

Командир корпусу сказав, що хоче поспілкуватися з російським губернатором про майбутнє регіону та Росії загалом.

"Зовсім недавно ви отримали орден мужності, так проявіть справжню громадянську мужність", – сказав він.

Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ та декларують за мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки довкола України.

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