RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

РДК та легіон Свобода Росії покликали губернатора Бєлгородської області на переговори

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 14:22
РДК та легіон Свобода Росії покликали губернатора Бєлгородської області на переговори - Фото
Фото: РДК

Російський добровольчий корпус та легіон Свобода Росії запропонували губернатору Бєлгородської області Вячеславу Гладкову зустрітися для переговорів у селі Нова Таволжанка – це сусіднє із Шебекіним село на території РФ. Відео з пропозицією оприлюднив Telegram-канал РДК.

На відео командир РДК Денис Капустін заявив, що підрозділ взяв у полон двох російських військових і з нагоди православного свята Трійці готовий відпустити їх.

Читайте також
Війна в Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та Легіон Свобода Росії

Капустін сказав, що віддасть полонених Гладкову, якщо той погодиться до 17:00 неділі приїхати в церкву Нової Таволжанки – "на пару хвилин спілкування, без зброї та без солдатів". РДК чекає Гладкова на автомобілі швидкої допомоги в супроводі водія.

Командир корпусу сказав, що хоче поспілкуватися з російським губернатором про майбутнє регіону та Росії загалом.

"Зовсім недавно ви отримали орден мужності, так проявіть справжню громадянську мужність", – сказав він.

  • Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус (РДК) – воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ та декларують за мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.
  • Вони почали діяти у Бєлгородській області з 22 травня. Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки довкола України.
Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
легіон свобода росіїрдкв'ячеслав гладковбєлгородська областьвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 